Pendik'te piyasa değeri 170 bin liralık kaçak alkol ele geçirildi - Haberler
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Pendik'te piyasa değeri 170 bin liralık kaçak alkol ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Haberler | Güncel
Pendik'te piyasa değeri 170 bin liralık kaçak alkol ele geçirildi

Murat SOLAK / PENDİK'te 5 ton kaçak etil alkol bulunduğu tespit edilen bir depoya operasyon düzenlendi.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - Murat SOLAK/ PENDİK'te 5 ton kaçak etil alkol bulunduğu tespit edilen bir depoya operasyon düzenlendi. Yapılan baskında kamyonetteki kaçak alkolleri depoya taşıyan 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takip ettikleri Pendik Güzelyalı Mahallesi Acemkızı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki depoya baskın düzenledi. Baskında, 3 ton depoda ve 2 ton deponun önündeki kamyonette olmak üzere piyasa değeri 170 bin lira olan, toplam 5 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Alkollerin il dışından getirilerek gece kulüpleri ve eğlence mekanlarına verildiği öğrenildi. Kamyonetteki kaçak alkolleri depoya taşıyan bir kişi yapılan operasyonda gözaltına alındı.


Pendik'te piyasa değeri 170 bin liralık kaçak alkol ele geçirildi

Pendik'te piyasa değeri 170 bin liralık kaçak alkol ele geçirildi

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