Pendik'te piyasa değeri 170 bin liralık kaçak alkol ele geçirildi

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - Murat SOLAK/ PENDİK'te 5 ton kaçak etil alkol bulunduğu tespit edilen bir depoya operasyon düzenlendi. Yapılan baskında kamyonetteki kaçak alkolleri depoya taşıyan 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takip ettikleri Pendik Güzelyalı Mahallesi Acemkızı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki depoya baskın düzenledi. Baskında, 3 ton depoda ve 2 ton deponun önündeki kamyonette olmak üzere piyasa değeri 170 bin lira olan, toplam 5 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Alkollerin il dışından getirilerek gece kulüpleri ve eğlence mekanlarına verildiği öğrenildi. Kamyonetteki kaçak alkolleri depoya taşıyan bir kişi yapılan operasyonda gözaltına alındı.