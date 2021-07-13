Pendik'te otomobilin sıkıştırdığı motosikletlilerin kaza yaptığı anlar kamerada
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Pendik'te otomobilin sıkıştırdığı motosikletlilerin kaza yaptığı anlar kamerada

Pendik'te otomobilin sıkıştırdığı motosikletlilerin kaza yaptığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te seyir halindeki bir otomobil, yanından geçmekte olan motosikleti sıkıştırarak düşmesine sebep oldu.

Pendik'te seyir halindeki bir otomobil, yanından geçmekte olan motosikleti sıkıştırarak düşmesine sebep oldu. Otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, motosikletten yere düşen iki kişiden birisi ayağa kalkarak kaçan otomobili kovaladı. Motosikletlilerin düşmesi ve kendilerini sıkıştıran otomobili kovalama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Temmuz günü saat 14.20 sıralarında Pendik'te meydana geldi. Seyir halindeki motosikleti, iddiaya göre sağa dönmek isteyen bir ticari otomobil sürücüsü fark etmeyerek sıkıştırdı ve motosiklette bulunan iki kişinin düşmesine sebep oldu. Kazadan sonra otomobil sürücüsü durmadan yoluna devam ederken, motosikletten düşenlerden biri ayağa kalkarak otomobilin arkasından bir süre koştu. Kaza sonucu motosikletteki iki kişi hafif yaralandı.

Dükkanının önünde olan kazaya tanık olan esnaf Olcay Yavuz, "Pazar günü dükkanımızda oturuyorduk, karşı şeritte bir ses duyduk o ara baktığımızda herhalde araç motosikleti sıkıştırmıştı. Motosikletli çocuklar düşmüştü o araç düştüklerini umursamadı kaçmaya başladı. Çocuklar onu bir anda kovalamaya başladı. Biz o ara sorduk vesaire ama çocuklarda öyle bir yara falan yoktu. Ama adamı bayağı bir kovaladılar yani" dedi.

Otomobilin sıkıştırdığı motosikletin yere düşmesi ve kendilerini sıkıştıran otomobili kovalama anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Pendik'te otomobilin sıkıştırdığı motosikletlilerin kaza yaptığı anlar kamerada
Pendik'te otomobilin sıkıştırdığı motosikletlilerin kaza yaptığı anlar kamerada
Pendik'te otomobilin sıkıştırdığı motosikletlilerin kaza yaptığı anlar kamerada
Pendik'te otomobilin sıkıştırdığı motosikletlilerin kaza yaptığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Pendik'te otomobilin sıkıştırdığı motosikletlilerin kaza yaptığı anlar kamerada - Haberler
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