Pendik'te önünü kestikleri otomobile kurşun yağdırdılar: 1 yaralı
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Pendik'te önünü kestikleri otomobile kurşun yağdırdılar: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Pendik'te içerisinde eşi ve bir kadının bulunduğu otomobille seyir halinde olan bir kişinin aracı, başka bir araç tarafından önü kesilerek durduruldu.

İstanbul Pendik'te içerisinde eşi ve bir kadının bulunduğu otomobille seyir halinde olan bir kişinin aracı, başka bir araç tarafından önü kesilerek durduruldu. Saldırgan şahıslar önünü kestikleri otomobildeki sürücüye silahla 4, 5 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan şahıs bacağından yaralanırken, yaralı şahsa ilk müdahaleyi bekçi yaptı. Yaralı şahsa müdahale edildiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Pendik Çamçeşme Mahallesinde Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Eraslan isimli vatandaş, içerisinde eşi ve başka bir kadının daha bulunduğu 34 CIY 35 plakalı otomobiliyle seyir halindeydi. O sırada içerisinde 3 şahsın bulunduğu bir otomobil, Eraslan'ın otomobilinin önünü keserek durdurdu. Şahıslar Eraslan'ın otomobiline silahla 4, 5 el ateş etti. Eraslan, kurşunun hedefi olmasıyla bacağından yaralandı. Otomobilin kaputuna ve camına da kurşun isabet etti. Şahıslar olay yerinden hızla kaçarken, yaralı adam da aracından inerek yere uzandı. O sırada sivil olan bir bekçi de kemerini çıkarıp yaraya tampon yaparak yaralıya yardım etti. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya tanık olan Batuhan Kara, "Silah seslerini duyduk geldik baktık. Adamı vurmuşlar. Yanında eşi bir de bir kadın vardı. Mahalleden bekçi abimiz geldi. İlk müdahaleyi o yaptı. Bacağına kemerle tampon yaptı. Bir yaralı vardı. Yanında da iki bayan vardı" dedi.

Öte yandan bekçinin yaralı adam müdahale ettiği ve yaralının ambulansa kaldırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Halit Arslan/İHA)

Pendik'te önünü kestikleri otomobile kurşun yağdırdılar: 1 yaralı
Pendik'te önünü kestikleri otomobile kurşun yağdırdılar: 1 yaralı
Pendik'te önünü kestikleri otomobile kurşun yağdırdılar: 1 yaralı
Pendik'te önünü kestikleri otomobile kurşun yağdırdılar: 1 yaralı
Pendik'te önünü kestikleri otomobile kurşun yağdırdılar: 1 yaralı
Pendik'te önünü kestikleri otomobile kurşun yağdırdılar: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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