Pendik'te Nermin Celep cinayetinin zanlısı tutuklandı - Haberler
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Pendik'te Nermin Celep cinayetinin zanlısı tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Halil Sadri Yılmaz - Güncel
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Pendik'te Nermin Celep cinayetinin zanlısı tutuklandı

PENDİK'te evlenmek istediği Nermin Celep'i (44) takside bıçaklayarak öldüren Ramazan Su (40), 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'te evlenmek istediği Nermin Celep'i (44) takside bıçaklayarak öldüren Ramazan Su (40), 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Ramazan Su (40) evlenmek üzere olduğu Nermin Celep'i (44) takside bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli Ramazan Su, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli savcıya verdiği ifadenin sevk yazısında Ramazan Su'nun arkadaşı olan İ.Ç.'ye "Bugün yarın duyarsınız. Nermin'i de öldüreceğim kendimi de öldüreceğim. Kıskanıyorum onu başkasına yar etmem" şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.

'KADIN NASIL KURTULACAĞIM BUNDAN' DİYEREK ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

Ayrıca, Maktül Nermin Celep'in de olaydan önce arkadaşına, "Beni tehditle tutuyor. Nasıl kurtulacağım ben bundan. Uzak duramam diyor, kurşuna dizerim diyor" şeklinde mesaj attığı kaydedildi.

Sevk yazısında şüphelinin olay yerine bıçakla gittiği hatırlatıldı. Şüphelinin Celep'i öldüreceğini beyan etmesini de dikkate alan savcılık, Ramazan Su'yu, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunun ardından şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.


Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz - Güncel

Anadolu Adalet Sarayı, Pendik, su, Güncel, Haber

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