Pendik'te köpekleri kavga ettirdiler, korkup otomobillerin üstüne çıktılar
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Pendik'te köpekleri kavga ettirdiler, korkup otomobillerin üstüne çıktılar

31.01.2021 12:38 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:06
Pendik'te köpekleri kavga ettirdiler, korkup otomobillerin üstüne çıktılar

PENDİK'te sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken dışarı çıkan bir grup genç, yanlarındaki 2 pitbull cinsi köpeği birbirlerine saldırttı.

PENDİK'te sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken dışarı çıkan bir grup genç, yanlarındaki 2 pitbull cinsi köpeği birbirlerine saldırttı. Korkarak köpeklerden kaçan bazı gençler ise park halindeki araçların üzerine çıktı. 

Olay önceki akşam Pendik Kaynarca'da meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sürerken 8 genç yanlarındaki 2 pitbull cinsi köpek ile dışarı çıktı. Bir süre sonra köpekleri birbirlerinin üzerine saldırtan gençlerden bazıları kaçmaya başladı. Kaçan gençler park halindeki 3 otomobilin üzerine çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde grup halinde sokakta dolaşan gençlerin bir süre sonra birbirlerinin üzerine pitbull cinsi köpekleri saldırttığı, bazı gençlerin kaçmaya başladığı ve park halindeki araçların üzerine çıktıkları görülüyor. 


Pendik'te köpekleri kavga ettirdiler, korkup otomobillerin üstüne çıktılar
Pendik'te köpekleri kavga ettirdiler, korkup otomobillerin üstüne çıktılar
Pendik'te köpekleri kavga ettirdiler, korkup otomobillerin üstüne çıktılar
Pendik'te köpekleri kavga ettirdiler, korkup otomobillerin üstüne çıktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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