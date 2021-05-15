PENDİK'TE KOLONYA İÇEN TÜRKMENİSTANLI İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
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PENDİK'TE KOLONYA İÇEN TÜRKMENİSTANLI İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

PENDİK'TE KOLONYA İÇEN TÜRKMENİSTANLI İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Haber Ajansı / ALİ KEREM BENGİ - Haberler | Güncel

PENDİK'de binanın bodrum katındaki evde Türkmenistan uyruklu 2 erkeğin cesedi bulundu.

PENDİK'de binanın bodrum katındaki evde Türkmenistan uyruklu 2 erkeğin cesedi bulundu. Kardeşlerin içtikleri kolonyadan zehirlenerek hayatını kaybettikleri iddia edildi. Olay yerine gelen kız kardeş de sinir krizi geçirdi.

Olay, Fatih Mahallesi Hicaz Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın bodrum katında oturan Türkmenistanlı uyruklu Charyyev Umytjan (35) ve Zafyte Umytjan (37) isimli kardeşlerden uzun süre haber alamayan bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İçeriye giren polis ekipleri, evin koridorunda iki kardeşin cansız bedeniyle karşılaştı. Pendik Asayiş Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, evin içerisinde delil araştırması yaptı. Evde 7 boş kolonya şişesi bulunurken, mahalle sakinleri iki kardeşin evdeki kolonyaları şalgamla karıştırarak alkol olarak içtiklerini iddia etti. Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evdeki araştırmasının ardında, iki kardeşin cesetleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan iki kardeşin kız kardeşleri olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. 

"CANSIZ YATIYORLARDI, HAREKET ETMİYORLARDI"

Ev sahibi Ersin Kurban da ise şunları söyledi: "Mahalle bakkalı komşumuz bir haftadır iki kardeşi uzun süredir görmediğini söyledi. Bunun üzerine ben camlarını tıkladım, açan olmadı. Bunun üzerine binanın arka tarafını dolandım. Perde açıktı, oradan baktığımda  cansız yatıyorlardı, hareket etmiyorlardı. Bunun üzerine polis ve ambulansı aradım. Camlar açık olduğu için pek koku falan alamadık. Polis ve sağlıkçılar boş kolonya şişeleri olduğunu söylediler." 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ALİ KEREM BENGİ

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