İnşaat işçisini düştüğü çukurdan itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaat işçisini düştüğü çukurdan itfaiye kurtardı

İnşaat işçisini düştüğü çukurdan itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ Pendik'te inşaat işçisi Bayram Midilli, bir inşaatın altyapı çalışmaları sırasında halatın kopması sonucu çukura düştü.

Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ Pendik'te inşaat işçisi Bayram Midilli, bir inşaatın altyapı çalışmaları sırasında halatın kopması sonucu çukura düştü. Yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde, saat 09.00 sıralarında yaşandı. İşçi  Bayram Midilli, yapımına başlanacak bir inşaatın altyapı çalışmaları için çukur kazdı. Ancak

çukura inmek için kullanılan halat koptu. Midilli metrelerce derinlikteki çukura sırtüstü düştü. Çevredekiler, Midilli'yi çukurdan çıkarmak için seferber olmalarına rağmen başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, Bayram Midilli'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Çukura indirilen sedyeye yerleştirilen Bayram Midilli, kontrollü bir şekilde yukarı çıkarılıp, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralının yardımına koşanlardan Can Koçak, "işçiler birden çukura koşmaya başladı. Üzerine beton düştü zannettik" dedi. 


İnşaat işçisini düştüğü çukurdan itfaiye kurtardı
İnşaat işçisini düştüğü çukurdan itfaiye kurtardı
İnşaat işçisini düştüğü çukurdan itfaiye kurtardı
İnşaat işçisini düştüğü çukurdan itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kozan'da orman yangını (2)
Kozan'da orman yangını (2)
Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti
Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Adnan Menderes Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hülya Avşar Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnşaat işçisini düştüğü çukurdan itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 09:49:22. #1.13#

title