İnşaat işçisini düştüğü çukurdan itfaiye kurtardı

Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ Pendik'te inşaat işçisi Bayram Midilli, bir inşaatın altyapı çalışmaları sırasında halatın kopması sonucu çukura düştü.

Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİ Pendik'te inşaat işçisi Bayram Midilli, bir inşaatın altyapı çalışmaları sırasında halatın kopması sonucu çukura düştü. Yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde, saat 09.00 sıralarında yaşandı. İşçi Bayram Midilli, yapımına başlanacak bir inşaatın altyapı çalışmaları için çukur kazdı. Ancak

çukura inmek için kullanılan halat koptu. Midilli metrelerce derinlikteki çukura sırtüstü düştü. Çevredekiler, Midilli'yi çukurdan çıkarmak için seferber olmalarına rağmen başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, Bayram Midilli'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Çukura indirilen sedyeye yerleştirilen Bayram Midilli, kontrollü bir şekilde yukarı çıkarılıp, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralının yardımına koşanlardan Can Koçak, "işçiler birden çukura koşmaya başladı. Üzerine beton düştü zannettik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı