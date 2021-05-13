Son dakika! Pendik'te hız yapan sürücü otobüs durağına daldı: 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralı
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Son dakika! Pendik'te hız yapan sürücü otobüs durağına daldı: 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Pendik'te hız yapan sürücü otobüs durağına daldı: 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralı Pendik'te aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otobüs durağına daldı.

Pendik'te hız yapan sürücü otobüs durağına daldı: 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralı

İSTANBUL - Pendik'te aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otobüs durağına daldı. O esnada durakta bekleyen 2'si çocuk 4 kişilik aile aracın altında kaldı. Kazada ağır yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü ve yanındaki arkadaşları plakayı alarak olay yerinden kaçtı. Şüpheli şahısların kaçış anı cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaza, Pendik Ankara Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yaparak ilerleyen kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağında bekleyen 2 si çocuk 4 kişilik aileyi ezdi. Meydana gelen feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada ağır yaralanan 2 si çocuk 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kazaya karışan araç sürücüsü ve yanındaki 2 kişi aracı bırakarak olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şüphelilerden birini yakaladı. Diğer iki şüpheli şahıs için ise çalışmalar sürüyor.

"Plakayı söküp kaçtılar"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Fatma Sur isimli vatandaş, "Durakta anne, baba ve 2 çocuğu bekliyordu. Caddeden hızla gelen araç çocukları ve ailesinin olduğu durağa girerek, ezdi. Ailenin her biri çarpmanın etkisiyle yola fırladı. Araç sürücüsü ve yanındakiler plakayı da alarak kaçtı" diye konuştu.

Son dakika! Pendik'te hız yapan sürücü otobüs durağına daldı: 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralı
Son dakika! Pendik'te hız yapan sürücü otobüs durağına daldı: 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralı
Son dakika! Pendik'te hız yapan sürücü otobüs durağına daldı: 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralı
Son dakika! Pendik'te hız yapan sürücü otobüs durağına daldı: 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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