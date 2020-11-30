Pendik'te epilasyon aleti çalan hırsızlar yakalandı
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Pendik'te epilasyon aleti çalan hırsızlar yakalandı

30.11.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:59

Pendik'te epilasyon aleti çalan hırsızlar yakalandı Pendik'te, epilasyon aleti ve çeşitli malzemeler çalan bir grup hırsız, incelenen güvenlik kameralarının ardından evlerinde yakalandı.

Pendik'te epilasyon aleti çalan hırsızlar yakalandı

İSTANBUL - Pendik'te, epilasyon aleti ve çeşitli malzemeler çalan bir grup hırsız, incelenen güvenlik kameralarının ardından evlerinde yakalandı. Yakalanan hırsızlardan 1'i kontrollü serbest bırakılırken, karı koca olan 2 hırsız tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta Pendik'te meydana geldi. Evli olan karı koca hırsız oğullarının aracıyla bir iş yerinden 8 adet epilasyon aleti çaldı. Polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından hırsızların kullandığı araca, hırsızların oğluna ait Pendik'te Kurtköy'de bir adreste ulaşıldı. Yapılan sorgulamanın ardından Ayhan K. ve Ayten K. şahıslar 27.11.2020 günü saat 13.30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesindeki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri aynı gün içerisinde farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlıkla ilgili takibe aldığı Celal G. (28)' nin Pendik'te Kavakpınar Mahallesinde valiz içerisinde çalmış olduğu malzemeleri hurdacı Davut K. ve Taştan B. isimli şahıslara satarken yakalanarak gözaltına alındı.

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Hırsızlıkla ile ilgili yakalanan şüphelilerden "Suç Eşyası Satın Alma" suçundan haklarında işlem yapılan Davut K. ve Taştan B. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmış, Celal G. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, Ayhan K. ve Ayten K. isimli şahıslar ise 27.11.2020 tarihinde tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Pendik'te epilasyon aleti çalan hırsızlar yakalandı
Pendik'te epilasyon aleti çalan hırsızlar yakalandı
Pendik'te epilasyon aleti çalan hırsızlar yakalandı
Pendik'te epilasyon aleti çalan hırsızlar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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