PENDİK'TE DÜĞÜNDEKİ SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
PENDİK'te sokak düğününe gelen davetlilere yönelik bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı saldırı ile gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Pendik, Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana gelen olayda biri pompalı tüfekli 3 saldırgan, bir sokak düğününe gelen 3 davetliye düğün alanının yakınında ateş açtı. Açılan ateş sonucu Şenol Kara (38) hayatını kaybederken, kardeşi Murat Kara, babası İlyas Kara yaralanmıştı.
ŞÜPHELİLER KAMERALARA YAKALANDIOlaydan sonra soruşturma başlatan polis saldırganların bir otomobille olay yerine geldiklerini şüphelilerden birinin otomobilin bagajından pompalı tüfek çıkartması ve olay sonrasında kaçışlarının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIPendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayın ardından 3 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda sürdürülen çalışmalarda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.
OLAYIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTIPolisin yaptığı çalışmalarda olayın iki aile arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitme noktasına gelen bir evlilik yüzünden, aralarında husumet oluştuğu tespit edildi. Arif E.(31) ile Gülden E.'nin bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına geldikleri, Gülden E.'nin evini terk ederek baba evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Pendik'te yaşamaya başlayan Gülden E.'nin ailesiyle birlikte bir düğüne gideceğini duyan boşanmak istemeyen Arif E. ve yanındaki akrabalarının yaşadıkları İzmit'ten gelerek saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi.
16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİPolis tarafından yakalanan Arif E., Cemal E.(38), Haydar E.(54), Hüseyin E.(41) Mert E.(22) ile olayda silahı kullanan 16 yaşındaki E.E. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarıldı.
Görüntü dökümü: ----------------Şüphelilerin çıkışı
-Arşiv görüntüler
- İstanbul