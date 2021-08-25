Pendik'te direksiyon kıran sürücü yakıt tankerine çarpıp takla attı
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Pendik'te direksiyon kıran sürücü yakıt tankerine çarpıp takla attı

Pendik'te direksiyon kıran sürücü yakıt tankerine çarpıp takla attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te sol şeritten hızla seyreden otomobil sürücüsü bir anda direksiyon kırınca önce seyir halindeki otomobile, ardından bariyerlere ve daha sonra da yakıt tankerine çarpıp takla attı.

Pendik'te sol şeritten hızla seyreden otomobil sürücüsü bir anda direksiyon kırınca önce seyir halindeki otomobile, ardından bariyerlere ve daha sonra da yakıt tankerine çarpıp takla attı. Ters yatan otomobilin yaralı sürücüne olay yerine yakın yerdeki istasyondan çıkıp gelen itfaiye erleri müdahale etti. Yakıt tankerinin alev almaması ise olası faciayı önledi.

Kaza, Pendik'te saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 TN 5645 plakalı Renault Symbol markalı otomobil sürücüsü Ali Gençeli, sol şeritten hızla ilerlediği esnada bir anda direksiyonu kırarak sol tarafa sapmak istedi. Gençeli, o esnada seyir halinde olan Renault markalı başka bir otomobile, ardından bariyerlere, daha sonra da yolda ilerleyen yakıt tankerine çarpıp takla attı. Yolda ters vaziyette kalan otomobili görenler durumu yetkililere bildirdi. Kaza mahalline yakın bölgede bulunan itfaiye istasyonundaki itfaiye erleri de istasyondan çıkarak yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Yakıt yüklü tankerin kazada alev ya da hasar almaması olası bir faciayı önlemiş oldu. - İSTANBUL

Pendik'te direksiyon kıran sürücü yakıt tankerine çarpıp takla attı
Pendik'te direksiyon kıran sürücü yakıt tankerine çarpıp takla attı
Pendik'te direksiyon kıran sürücü yakıt tankerine çarpıp takla attı
Pendik'te direksiyon kıran sürücü yakıt tankerine çarpıp takla attı
Pendik'te direksiyon kıran sürücü yakıt tankerine çarpıp takla attı
Pendik'te direksiyon kıran sürücü yakıt tankerine çarpıp takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Pendik'te direksiyon kıran sürücü yakıt tankerine çarpıp takla attı - Haberler
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