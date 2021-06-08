Pendik'te deniz dibi temizliği yapıldı

Pendik sahilinde "Çevre Koruma Haftası" kapsamında su altında temizlik yapıldı.

Pendik sahilinde "Çevre Koruma Haftası" kapsamında su altında temizlik yapıldı.

Pendik Belediyesi koordinasyonunda İstanbul Gedik Üniversitesi, Pendik Arama Kurtarma (PEAK), sahil güvenlik, Teknopark İstanbul ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekiplerince ilçe sahilinde su altı temizliği gerçekleştirildi.

15 dalgıç ve 8 teknenin yer aldığı etkinlikte, deniz dibinde temizlik çalışması yürütüldü.

Çalışmada, denizden plastik, cam ve metal eşyalar ile otomobil lastikleri gibi çeşitli atıklar çıkartıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz