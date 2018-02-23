Cani Koca Dehşeti! Eşi, Baldızı ve Üvey Oğluna Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü

Pendik'te cani koca, eşi, baldızı ve üvey oğluna ateş açtı. 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

EŞİ, BALDIZI VE ÜVEY OĞLUNA ATEŞ AÇTI

Alınan bilgiye göre, Çamçeşme Mahallesi Sulh Sokak'ta Çetin Yıldız, aralarında boşanma davası bulunan ve ayrılmak üzere olduğu eşi Aysel Yıldız, baldızı Aylin Aksoy ve üvey oğlu Umut Aydın'a tabancasıyla ateş açtı. Çetin Yıldız, olay yerinden kaçarken, olay yerine çevredekilerce ambulans ve polis ekipleri çağrıldı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Yaralılar Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 yaşındaki Umut Aydın, müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Aysel Yıldız ve Aylin Aksoy'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, Çetin Yıldız'ı yakalamak üzere çalışma başlattı.