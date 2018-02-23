Cani Koca Dehşeti! Eşi, Baldızı ve Üvey Oğluna Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü
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Cani Koca Dehşeti! Eşi, Baldızı ve Üvey Oğluna Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü

İstanbul Pendik'te cani koca eşi, baldızı ve üvey oğluna ateş açtı. Olayda 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Pendik'te cani koca, eşi, baldızı ve üvey oğluna ateş açtı. 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

EŞİ, BALDIZI VE ÜVEY OĞLUNA ATEŞ AÇTI

Alınan bilgiye göre, Çamçeşme Mahallesi Sulh Sokak'ta Çetin Yıldız, aralarında boşanma davası bulunan ve ayrılmak üzere olduğu eşi Aysel Yıldız, baldızı Aylin Aksoy ve üvey oğlu Umut Aydın'a tabancasıyla ateş açtı. Çetin Yıldız, olay yerinden kaçarken, olay yerine çevredekilerce ambulans ve polis ekipleri çağrıldı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Yaralılar Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 yaşındaki Umut Aydın, müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Aysel Yıldız ve Aylin Aksoy'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, Çetin Yıldız'ı yakalamak üzere çalışma başlattı.

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YORUMLAR (17)

  • MERSİNLİ:
    memleketi ne hale getirdiler. güçlüdür tabiki bizim askerimiz. nede olsa fakirdir. diğer isimleri paralı askerdir. 5. 000-6. 000TL maaş verdiğin zaman bombanın merminin önüne atlıyorlar. memleket fakirin omzunda. ne oluruz bilmiyorum.
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  • ADANALI:
    bir ülkenin vatandaşlarının kalkınmasındaki en önemli etken vatandaşın ekonomik refahıdır. köprü, yol, hastane yapmakla, terörist öldürmekle bu sorun çözülmüyor. paran varsa hastaneye gidersin, ilaç alırsın, eğitim için kitap alırsın kurs alırsın, ticaret yaparsın, seyahat edersin. hepsinin anası paradır. emeklilik yaşı 60 olmuş. özel sektör 35 yaş sınırı koymuş işe alımlarda. sen devlet olarak 45- 50 yaşındaki adamı işe alırmısın. yazık bu gençlere. fakirlik sınırı 6. 000TL. olmuş. açlık sınırı . 2. 000TL.
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  • VATANDAS:
    Üvey oğlu üvey kızı üvey babası üvey annesi çok saçma nitelemeler.Nerden oğlu yada kızı yada annesi babası oluyor.Didinin Didisi sonuçta.Bir insanin anası babası oğlu kızı bellidir sonradan kimse kimsenin ne oğlu ne kızı nede annesi babası olabilir.
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