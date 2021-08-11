Pendik'te banyo malzemesi üreten fabrikada yangın
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Pendik'te banyo malzemesi üreten fabrikada yangın

Pendik'te banyo malzemesi üreten fabrikada yangın
Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural - Haberler | Güncel

PENDİK'te banyo malzemesi üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

PENDİK'te banyo malzemesi üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İçerisinde çeşitli kimyasal maddeler bulunan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın, fabrikada büyük çaplı hasara neden oldu.

Bugün saat 04.00 sıralarında Ramazanoğlu mahallesi Kız Kulesi sokakta bulunan, banyo malzemesi üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçerisinde kimyasal maddeler bulunan fabrikaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Pendik'te banyo malzemesi üreten fabrikada yangın
Pendik'te banyo malzemesi üreten fabrikada yangın
Pendik'te banyo malzemesi üreten fabrikada yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural

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