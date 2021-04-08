Pendik'te 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlandı
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Pendik'te 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Güncel

Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutlayarak, "Bu farklılıklarımız bizim güzelliğimiz. Roman kardeşlerimiz bu farklılıklarla hayatlarını devam ettirecekler.

Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutlayarak, "Bu farklılıklarımız bizim güzelliğimiz. Roman kardeşlerimiz bu farklılıklarla hayatlarını devam ettirecekler." dedi.

Pendik Kuşlu Park'ta yapılan 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliğine Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ve Roman vatandaşlar katıldı. Roman vatandaşlar parkta bulunanlara karanfiller verdi, kendilerine özgü danslarıyla gösteriler sundu.

Kaymakam Hülya Kaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla Roman vatandaşların kapısını çalarak, onların imkanlardan eşit bir şekilde faydalanmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Dünya Romanlar Günü'nü eğlenceler, paneller ve konferanslarla kutlayacaklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Biz şunun farkındayız, bu farklılıklarımız bizim güzelliğimiz. Roman kardeşlerimiz bu farklılıklarla hayatlarını devam ettirecekler. Amacımız onları kamu hizmetlerinden, eğitimden, sağlıktan eşit bir şekilde faydalandırmak. Pandeminin azalmasıyla birlikte yaza doğru toplu nikah da yapmayı düşünüyoruz. Okula gitmeyen varsa onları destekleyeceğiz. Bugünü muhtarlarımızla organize ediyoruz. Sanatçılarımıza ve kızlarımıza teşekkür ediyorum."

Pendik'te 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlandı
Pendik'te 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlandı
Pendik'te 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlandı
Pendik'te 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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