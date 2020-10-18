PENDİK D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PENDİK D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

18.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:55
PENDİK D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAPendik D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü, eşi ve çocuğuyla birlikte trafikte bulunan diğer sürücülerin uyarısının ardından otomobilden indi. Alev alev yanan otomobil cep telefonu kameralarına yansıdı. 

Olay, saat 17.00 sıralarında Pendik D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Sürücü Nejdet Aksu, eşi ve çocuğu ile birlikte D-100 Karayolu'nda ilerlediği sırada otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Trafikteki diğer sürücüler durumu fark ederek Aksu'yu uyardı. Aracını kenara çeken Aksu, ailesiyle birlikte hemen otomobilden indi. Alev alev yanan otomobile ilk müdahale yangın tüpleriyle yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen trafik polisleri D-100 Karayolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araçta hasar meydana geldi.  

Otomobil sürücüsü Nejdet Aksu, "Seyir halindeyken sol taraftan bir ses geldi. Daha sonra arkadaki araç beni uyardı. Yaklaşık 100 metre sonra sola çektim. Alevlenmeye başladı. Bizim tüp ufaktı onunla söndüremedik. Yüzlerce arabaya yalvardım bir tanesi yangın tüpü vermedi. İki hafta önce de böyle bir kaza geçirdik. Bu ikinci araba." dedi.

PENDİK D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
PENDİK D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
PENDİK D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
PENDİK D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
PENDİK D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
PENDİK D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Özgür Özel Sergey Lavrov Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İbrahim Selim Erdem Tepegöz Caner Cindoruk
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Ekim Ermeni Ateşkes Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PENDİK D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 18:55:33. #1.15#
title