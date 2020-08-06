Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden kahraman komandolarımız, bölgede 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA