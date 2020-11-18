Pençe harekatı bölgesinde şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın Şanlıurfa'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın Şanlıurfa'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle birlikte şehit Mehmet Sinan Kılıç'ın (27) merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

Yetkililerce baba Mustafa ve anne Fehime Kılıç'a acı haber verildi. Haberin duyulmasının ardından sokağa ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin kardeşi Abdurrahim Kılıç, ağabeyini son olarak birkaç ay önce izne geldiğinde gördüğünü belirterek, şehit haberini almış olmaktan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Bekar olan şehit Kılıç'ın 5 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın