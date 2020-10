Pelitçik Fosil Ormanı, turizme kazandırılmayı bekliyor

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde bulunan ve 6 Ekim'de 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Pelitçik Fosil Ormanı, turizme kazandırılmayı bekliyor.

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesinde bulunan ve 6 Ekim 'de 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Pelitçik Fosil Ormanı, turizme kazandırılmayı bekliyor. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Ankara için, Türkiye için burayı turizme kazandırmamız lazım. Sistemli bir kazı yapılırsa toprağın altındaki taşlaşmış ağaçlar, gün yüzüne çıkarılabilir" dedi.

Çamlıdere'deki Pelitçik Fosil Ormanı, bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi. 6 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, ilçede özellikle turizmcileri sevindirdi. Fosil ağaçlarla kaplı olan Pelitçik Fosil Ormanı, şimdi turizme kazandırılmayı bekliyor.

'TURİZME KAZANDIRMAMIZ LAZIM'Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, bölgenin daha önce sit alanı ilan edildiğini; ancak koruma altına alınmadığı için buradaki fosil ağaç parçalarının yağmalandığını söyledi. Başkan Can, asıl fosil ormanın ise hala toprağın altında olduğunu belirterek, "Sistemli bir kazı yapılırsa toprağın altındaki fosil ağaçlar, kökü, gövdesi ve dalıyla birlikte gün yüzüne çıkarılabilir. Belki bu çalışmalarda 25 milyon yıl önceki hayvanların fosillerine de ulaşılabilir. Benim bildiğim dünyada bu boyutta 5 tane fosil orman var. Amerika'da, Madagaskar'da, Libya'da, Yunanistan'da Girit Adası'nda ve de Çamlıdere'de. Ankara için, Türkiye için burayı turizme kazandırmamız lazım. Türkiye'de birçok arkeolojik kazı oldu; ama jeosit alanlarında fosil ormanlarıyla ilgili en ufak bir çalışma olmadı. Türkiye için ilk olacak bu çalışmanın bir an önce başlamasını istiyorum; çünkü kazanan Türkiye ve Ankara turizmi olacaktır" dedi.'HER BÖLGEDE FOSİLLEŞMİŞ AĞAÇ PARÇALARI'

Çamlıdere Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Sefa Tursun ise bölgede bulunan kızılçam, karaçam, ardıç ve meşe ormanlarının, 25 milyon yıl önce yanardağ tüflerinin altında kalarak oksijenle temaslarının kesilmesinden sonra taşlaştığını söyledi. Tursun, ayrıca Pelitçik Fosil Ormanı'nın dünyanın 5 büyük fosil ormanı arasında yer aldığını ve bölgenin her noktasında fosilleşmiş ağaç parçalarına rastlandığını kaydetti.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN