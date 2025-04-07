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Pelit Pastanesi kimin, sahibi kim? Selahattin Ayan'ın Kızı Nilhan ayan kimdir?

Pelit Pastanesi kimin, sahibi kim? Selahattin Ayan'ın Kızı Nilhan ayan kimdir?
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Pelit Pastanesi sahibi Selahattin Ayan'ın kızı Nilhan Ayan, CHP tarafından başlatılan boykota karşı gelmesiyle gündemde yer aldı. 5 Şubat 1980 doğumlu olan Nilhan Ayan, Acıbadem Özel Doğuş Lisesi ve Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu. 2002-2005 yılları arasında haber editörlüğü ve muhabirliği yaptı. Pelit Pastanesi kimin, sahibi kim? Selahattin Ayan'ın Kızı Nilhan ayan kimdir?

Pelit Pastanesi sahibi Selahattin Ayan'ın kızı olan Nilhan Ayan, CHP tarafından başlatılan boykota karşı gelmesiyle gündemde yer alan isimlerden biri haline geldi. AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul milletvekili olan Nilhan Ayan ismi gündemde yer aldı. Peki, Pelit Pastanesi kimin, sahibi kim? Selahattin Ayan'ın Kızı Nilhan ayan Kimdir?

SELAHATTİN AYAN'IN KIZI NİLHAN AYAN KİMDİR?

Nilhan Ayan, 5 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1998'de Acıbadem Özel Doğuş Lisesi'nden, 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Ayan, 2009'da Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı.

2002-2005 yılları arasında haber editörlüğü ve muhabirliği yapan Ayan, 2011-2012'de sabah ve gece haberlerinde editörlük ve spikerlik yaptı. 2020-2023 yılları arasında Kızılay Kadın İstanbul İl Başkanlığı yapan Ayan, 2021 yılında İstanbul Üniversitesi Kentsel Dönüşümü eğitimi aldı.

Evli ve 1 çocuk annesi olan Nilhan Ayan ayrıca Pelit Pastanesi sahibi Selahattin Ayan'ın da kızıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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