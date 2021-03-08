Pelin Öztekin kimdir? Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin kaç yaşında, nereli?

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin kimdir? Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin kaç yaşında, nereli?

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Pelin Öztekin (d. 17 Şubat 1987) Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Öztekin, İzmit'te dünyaya gelmiştir. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yer alan Nurettin Teksan okulunda tamamladı. Liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdi. Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi aldı. 2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakterini canlandırdı. 2006 yılında BKM Mutfak'a katıldı. 2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda Şebnem karakterini canlandırdı. 2020'de Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında yer aldı.

PELİN ÖZTEKİN DİZİLERİ

2003 – Hayat Bilgisi (Demet) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (Gökçe) (TV Dizisi)

2009 – Neşeli Hayat (Kasiyer) (Sinema Filmi)

2008–2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Dizisi)

2013 – Doksanlar (Neşe) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sibel) (Sinema Filmi)

2015 – Zeyrek ile Çeyrek Bir Ramazan Temaşası (Semanur) (TV Dizisi)

2016–2017 - Hayat Şarkısı (Zeynep Cevher) (TV Dizisi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (Canan) (TV Dizisi)

2018 – Yuvamdaki Düşman (Nil) (TV Dizisi)

2019 – Aşk Ağlatır (Nagehan) (TV Dizisi)

2020 – Çatı Katı Aşk (Süheyla Durmaz) (TV Dizisi)