Pelin Öztekin'den duygulandıran paylaşım! Rasim Öztekin ile Ferhan Şensoy'lu video izleyenleri ağlattı

Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un hayatını kaybetmesi sonrasında, Şensoy'un yakın dostu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den duygulandıran bir paylaşım geldi. Öztekin'in paylaştığı videoda, yakın zamanda hayatını kaybeden Rasim Öztekin ile Ferhan Şensoy'un birbirlerine sarılıp bir kapıdan içeri girdiği anlar yer alıyor.

Oyuncu Pelin Öztekin, bugün hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy'u geçtiğimiz mart ayında vefat eden babası Rasim Öztekin ile birlikte yer aldığı sahnesini paylaşarak andı. Oyuncunun paylaştığı videoda, Türk tiyatrosunun iki efsanevi isminin "Pardon" filminde birbirlerine sarıldığı anlar yer aldı.

BİRLİKTE BİR KAPIDAN GİRİYORLAR

Videoda Ferhan Şensoy'un canlandırdığı karakter, "Dağ dağa kavuşmaz, İbrahim Munzur'a kavuşur" diyerek Rasim Öztekin'e sarılıyor. Sahne gereği iki oyuncu sarılarak önünde bulundukları kapıdan içeri giriyor.

"BULUŞURUZ GÖKYÜZÜNDE"

Mart ayında hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in cenazesine rahatsızlığı sebebiyle gelemeyen Şensoy veda mektubu göndermişti. Bu mektupta "Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede" ifadelerini kullanmıştı.