Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'e veda ederken kelimeler boğazına düğümlendi
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Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'e veda ederken kelimeler boğazına düğümlendi

10.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:38

Babası Rasim Öztekin'in ölümüyle yıkılan oyuncu Pelin Öztekin, Ses Tiyatrosu'nda yapılan törende sahneye çıktı. "Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim" diyen oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta Oyuncu Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı. Öztekin için, Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

"ONU ÇOK SEVİYORUM"

Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi. Oldukça üzgün olduğu görülen Pelin Öztekin, sahneye çıkarak kaybettiği babası hakkında "Bir konuşma hazırlamadım. Sadece babama benim ilk aşkım olduğu için ustam olduğu için bana her şeyi öğrettiği için. Ben burada büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim. Bak baba birlikte aynı sahnedeyiz. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Babasının tabutunu öperek sahneden inen Öztekin'e aile dostları destek oldu.

Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'e veda ederken kelimeler boğazına düğümlendi

İMAMOĞLU: ÇOK ÖZEL BİR İNSANI UĞURLUYORUZ

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok özel bir insanı uğurluyoruz. Kavuk sürecinin devriyle ilgili geldiğinde hayat her şeyi getirebilir. Sağken bunu devretmek istiyorum. Üzerimde yük diye tabir etmişti. Mekanı cennet olsun" dedi.

Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'e veda ederken kelimeler boğazına düğümlendi

Öztekin'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'e veda ederken kelimeler boğazına düğümlendi
Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'e veda ederken kelimeler boğazına düğümlendi
Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'e veda ederken kelimeler boğazına düğümlendi

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Haber Yorumları (14)
ADEM: innalillahi ve inna ileyhi raciuun. (Allah''a aitiz ve elbette O''na döneceğiz)
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
ÇUKUROVALI: MEKANI CENNET OLSUN
Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
KEMAL: hangi mekan
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