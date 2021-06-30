Pelin Öztekin'e iğrenç mesaj! Böyle ifşa etti...

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, babası hakkında gelen çirkin mesajı sosyal medya hesabından ifşa ederek tepki gösterdi. İşte o mesajlar...

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin çileden çıktı. Twitter hesabına gelen babası hakkındaki çirkin mesajı ifşa eden Pelin Öztekin, isyan etti.

Merhum sanatçı hakkında sosyal medyada yapılan çirkin mesajı ifşa eden Pelin Öztekin kendini bilmez kullanıcıya, 'Peki sen kimsin embesil!' şeklinde karşılık verdi.

"SEN KİMSİN EMBESİL!"

Geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Mart'ta babası Rasim Öztekin'i kaybeden oyuncu Pelin Öztekin, o dönem yaşananları, "Önce kalp rahatsızlığı geçirdiğini duyduk. Sonra iyileştiği söylendi... Aslında durumu kötünün iyisiydi. Yaşadığı kalp durmasıydı. Ardından kalbin kasmasını sağlayan bir alet takıldı. Tıkalı olan damarına anjiyo yapıldı. O sırada tepki verdi ama sonrasında iyiye gitmek yerine kötüye gitmeye başladı. ve kaybettik." şeklinde anlatmıştı.

Babasının ölümü ile kahrolan ve bir süre bu duruma inanmak istemeyen oyuncu Pelin Öztekin, Twitter'dan kendisine gelen o mesajı ifşaladı.

"Geberen Rasim'in şişko kızı mısın sen?" mesajını ifşa eden Pelin Öztekin'in paylaşımını görenler şoke oldu.

Merhum sanatçının ardından gelen bu çirkin mesaj büyük tepki çekti.

Kaynak: Snob Magazin