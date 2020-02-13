Pelin Karahan şıklığıyla büyüledi
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Pelin Karahan şıklığıyla büyüledi

Oyunculuk kariyeri kadar sunuculuk kariyeri ile de adından sıkça söz ettiren Pelin Karahan önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı

13.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:41
Pelin Karahan şıklığıyla büyüledi

Dünyaca ünlü markaların mağazalarında yeni sezon ürünlerini inceleyen ve eksiklerini tamamlayan güzel sunucu daha sonra Masa Restoran'a geçerek arkadaşı ile birlikte yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.

Kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen , gün boyu alışverişin keyfini çıkardı.

Kaynak: Snob Magazin

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