Pelin Karahan şıklığıyla büyüledi

13.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:41

Dünyaca ünlü markaların mağazalarında yeni sezon ürünlerini inceleyen ve eksiklerini tamamlayan güzel sunucu daha sonra Masa Restoran'a geçerek arkadaşı ile birlikte yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.

Kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Pelin Karahan, gün boyu alışverişin keyfini çıkardı.



