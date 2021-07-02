Pelin Karahan: İyi evliliğin sırrı sabır
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Pelin Karahan: İyi evliliğin sırrı sabır

Pelin Karahan: İyi evliliğin sırrı sabır
Hürriyet - Haberler | Magazin

Karahan, oyunculuğa başladığı "Kavak Yelleri" dizisi hakkında şunları söyledi: "Gözümü orada açtım. İzleyici için keyifli fakat benim için biraz zor bir diziydi.

Karahan, oyunculuğa başladığı "Kavak Yelleri" dizisi hakkında şunları söyledi:

"Gözümü orada açtım. İzleyici için keyifli fakat benim için biraz zor bir diziydi. Tüm sorumluluk 4 ana karakter üzerindeydi. Ben de tecrübesizdim. İnsanlar hala bana 'Aslı' diye sesleniyor. O yükü taşıması kolay değildi ama ben de çok çaba sarf ettim ve çalıştım. Hakkını verdiğimi düşünüyorum."

7 yıldır Bedri Güntay'la evli olan ünlü oyuncu, "Mutlu bir evliliğin sırrı nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Karşılıklı sabır, sevgi ve saygı ile iyi bir evliliği sağlayabilirsiniz. Tabii aradaki uyum ve denge de önemli. Aşk var ama işin içine çocuklar girince huzur ve güven ağır basıyor. Evlilik tek başınıza sırtlanabileceğiniz bir şey değil. Karşılıklı olmalı."

2014 yılında evlenen çiftin iki oğlu var...

Kaynak: Hürriyet

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