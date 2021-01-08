Pelin Batu kimdir, kaç yaşında? Pelin Batu nereli? Pelin Batu hayatı ve biyografisi
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Pelin Batu kimdir, kaç yaşında? Pelin Batu nereli? Pelin Batu hayatı ve biyografisi

08.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:53
Pelin Batu kimdir, kaç yaşında? Pelin Batu nereli? Pelin Batu hayatı ve biyografisi

Pelin Batu, ekran karşısında yer aldığı programlarla dikkat çekiyor. Oyunculuk kariyeri bulunan Pelin Batu, diplomat İnal Batu'nun kızıdır. Peki, Pelin Batu kimdir, kaç yaşında? Pelin Batu nereli? Pelin Batu hayatı ve biyografisi

Siyasetin gündeminde olan isimlerden Pelin Batu'nun hayatı ve biyografisi

PELİN BATU KİMDİR?

Pelin Batu, 27 Aralık 1978 tarihinde, Ankara'da dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut kökenli olan Batu'nun babası, eski milletvekillerinden olan emekli büyükelçi İnal Batu'ydu. Batu'nun üniversite derecesi ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamlandı.

Babasının büyükelçilik görevi nedeniyle çocukluğu aralarında ABD, Fransa ve Pakistan'ın da bulunduğu pek çok ülkede geçen Batu, liseyi New York, ABD'de bulunan Marymont Okulu'nda bitirdi ve ardından Mannes Müzik Koleji'nde tiyatro ve müzik eğitimi aldı.

1999 yılında vizyona giren Harem Suare adlı sinema filminde canlandırdığı Cariye Nevres karakteri ile sinemaya atılan Batu, aynı yıl vizyona giren iki filmin daha kadrosunda yer aldı; Akşam Güneşi ve Hayal Kurma Oyunları. Batu'nun sinema kariyerindeki en önemli rollerden birisi ise 2000 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı ve başrollerini Kadir İnanır ile Müjde Ar'la paylaştığı Komser Şekspir odu.

Aralarında 2004 tarihli Kerem ile Aslı, 2005 tarihli Sessiz Gece ve 2006 tarihini taşıyan Pars; Kiraz Operasyonu'nun da bulunduğu pek çok sinema yapımının yanı sıra tiyatro oyunları ve tv dizilerinde de rol alan Batu, Ghost Sonata adlı oyundaki başarılı performansı ile de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Pelin Batu kimdir, kaç yaşında? Pelin Batu nereli? Pelin Batu hayatı ve biyografisi
Pelin Batu

Habertürk televizyonunda Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile birlikte Tarihin Arka Odası adlı bir tarih programı yaptı.

Habertürk'te Renkahenk isimli bir kültür sanat programını hazırlayıp sunmaktadır.

Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Aynı zamanda Okan Bayülgen'in Makina Kafa ve Muhallebi Kafa programlarının daimi konuğudur.

Pelin Batu kimdir, kaç yaşında? Pelin Batu nereli? Pelin Batu hayatı ve biyografisi
Pelin Batu

Özel hayatı

18 Kasım 2012 tarihinde "Ben deist değil ateist bir insanım." diyerek Tanrı'ya inanmadığını belirtmiştir.

Filmleri

  • Harem Suare, Çerkez Cariye Nevres, 1999
  • Akşam Güneşi, Jülide, 1999
  • Hayal Kurma Oyunları, Zeynep, 1999
  • Komser Şekspir, Komiserin kızı Su, 2000
  • Şellale, Nihal, 2001
  • O Şimdi Asker, Müzeyyen, 2002
  • İçerideki, Kizar 2002
  • Baba, Deniz, 2003
  • Bakış, 2003
  • Ayışığı Neredesin, 2004
  • Kerem ile Aslı, 2004
  • Sessiz Gece, Çiçek, 2005
  • Pars: Kiraz Operasyonu, İnci öğretmen, 2006
  • Dün Gece Bir Rüya Gördüm, Lâle, 2006
  • Ben Fazla Kalmayacağım, Konuk oyuncu, 2007
  • Yağmurdan Sonra, Sumru, 2008
  • Kanımdaki Barut, (2009)Pelin Batu haberleri için tıklay
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