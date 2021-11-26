Pelin Akil ile evli olan Anıl Altan'dan çarpıcı itiraf!

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Önceki gün 'Şahane Cuma' fırsatlarından yararlanmak için Levent Merkez MediaMarkt mağazasına gelen ünlü çift; çay kahve makinesinden televizyona, oyun konsolundan cep telefonuna kadar birçok ürün satın aldı.

Pelin Akil, "Fırsatları sürekli takip ediyoruz. Uzun zamandır ihtiyaçlar için 'Şahane Cuma'yı bekliyorduk." dedi.

"ÇOK İYİ PERDE TAKARIM"

"Alacaklarımız konusunda birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz" diyen Anıl Altan, "Şimdi malum çocuklar da var o yüzden böyle fırsatları değerlendiriyoruz. İhtiyaçlar için uzun zamandır 'Şahane Cuma'yı bekliyorduk. "Benim listemde; kulaklık, hoparlör ve oyun konsolu var.

Çünkü evde yalnız kaldığımda oyun konsoluyla çok zaman geçiriyorum. Benim istediğim çok şey olsa da son sözü Pelin söylüyor, ben istiyorum Pelin karar veriyor. Bu arada özellikle çocukların odasını sürekli süpürürüm. Çok iyi perde takarım ve bulaşıkları makineye yerleştirme işini çok güzel yaparım" dedi.

Ünlü çift alışveriş arasında scooter'la mağaza turu atarak eğlenmeyi de ihmal etmedi.