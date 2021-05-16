Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum
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Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum

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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin atışması kullanıcıların yüzünü güldürdü. Akil, kocası Altan'ın evinin bahçesinde üstsüz bir şekilde tamir yaparken yaptığı paylaşıma, "Buradaki amaç nedir yani? Mutfaktayım gel konuşalım" şeklinde yorum yaparken, Altan ise "Müsait olunca gel iki medeni insan gibi konuşalım" diyerek yanıt verdi.

Sosyal medyada ikiz kızları ile sık sık paylaşımlar yapan Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinden güldüren bir diyalog geldi. Evini bahçesinde tamir yaparken çekilen üstsüz fotoğrafını Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Anıl Altan'a eşinden beklemediği bir yorum geldi.

Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum

"GEL BANA BİR ANLAT MUTFAKTAYIM"

Akil eşinin fotoğrafının altına, "Şimdi bir şey diyeceğim: Burada amaç, "Bakın sandalye ve masamız da güzel verniklendi şükürler olsun mu? Nedir yani? Gel bana bir anlat mutfaktayım" yorumunu yaptı.

Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum

"MÜSAİT OLUNCA GEL"

Anıl Altan ise eşine, "Pelin'ciğim işim başımdan aşkın... Bahçede ahşaplarla uğraşıyorum. Müsait olunca gel iki medeni insan anne ve baba olarak konuşalım. Saygılar" ifadeleriyle yanıt verdi.

Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum
Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum
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Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum - Haberler Magazin
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