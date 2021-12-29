Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin kızı bakın ne yaptı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin kızı bakın ne yaptı

Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin kızı bakın ne yaptı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil ve eşi Anıl Altan, ikizleri Alin ve Lina ile birlikte önceki akşam Arnavutköy'de bulunan bir mekanda yemek yedi. Bir hayli keyifli geçen akşam yemeğinde Lina'nın babasına yemek yedirdiği keyifli anlar objektiflere böyle yansıdı

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden ikili, "Her şey yolunda. Dizi çok güzel gidiyor. Anıl'da yeni bir diziye dahil oldu" dedi.

"MASKESİZ BİR YIL DİLİYORUZ"

Yeni yılı evlerinde geçireceklerini söyleyen Pelin Akil ve eşi "Herkese sağlıklı ve maskesiz bir yıl dileyerek evlerinin yolunu tuttu.

Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin kızı bakın ne yaptı

Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin kızı bakın ne yaptı

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title