Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin kızı bakın ne yaptı

Çıkışta gazetecilerle sohbet eden ikili, "Her şey yolunda. Dizi çok güzel gidiyor. Anıl'da yeni bir diziye dahil oldu" dedi.

"MASKESİZ BİR YIL DİLİYORUZ"

Yeni yılı evlerinde geçireceklerini söyleyen Pelin Akil ve eşi "Herkese sağlıklı ve maskesiz bir yıl dileyerek evlerinin yolunu tuttu.