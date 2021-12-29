Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin kızı bakın ne yaptı
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil ve eşi Anıl Altan, ikizleri Alin ve Lina ile birlikte önceki akşam Arnavutköy'de bulunan bir mekanda yemek yedi. Bir hayli keyifli geçen akşam yemeğinde Lina'nın babasına yemek yedirdiği keyifli anlar objektiflere böyle yansıdı
Çıkışta gazetecilerle sohbet eden ikili, "Her şey yolunda. Dizi çok güzel gidiyor. Anıl'da yeni bir diziye dahil oldu" dedi.
"MASKESİZ BİR YIL DİLİYORUZ"
Yeni yılı evlerinde geçireceklerini söyleyen Pelin Akil ve eşi "Herkese sağlıklı ve maskesiz bir yıl dileyerek evlerinin yolunu tuttu.