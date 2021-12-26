Pelikanlar Kocadere Göleti'nde güzel görüntüler oluşturdu

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Havaların soğumasıyla birlikte Orta ve Kuzeydoğu Avrupa ve Rusya'dan kalkan çok sayıda pelikan ve ördek Gala Gölü Milli Parkına giden yolculuklarının son durağı olan Kocadere Göleti'nde konaklıyor.

Gölette bir süre dinlenip yiyecek ihtiyacını karşılayan kuşlar, daha sonra Meriç nehrini takip ederek Gala Gölü Milli Parkını da içine alan Meriç Deltasına ulaşıyor.

Gala Gölü Milli Parkı ve çevresindeki sulak alanlarda yaklaşık 217 civarında kuş türü bulunuyor.

Güneydoğu Avrupa'da yayılış gösteren, kafasındaki tüyler nedeniyle tepeli olarak anılan pelikan ve ördeklerin sürüler halinde Gala Gölü'ne gelişleri sürüyor.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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