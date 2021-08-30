PEKMEZ KAZANINA DÜŞEN EYLÜL ADA YARALANDI
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşen Eylül Ada Elgazi (7) yaralandı.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşen Eylül Ada Elgazi (7) yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Şenköy köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Eylül Ada Elgazi, dengesini kaybederek bahçede, pekmez kaynatılan kazana düştü. Çığlıklarına koşan yakınlarının fark ettiği Eylül Ada Elgazi, adrese çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı