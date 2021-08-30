PEKMEZ KAZANINA DÜŞEN EYLÜL ADA YARALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PEKMEZ KAZANINA DÜŞEN EYLÜL ADA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşen Eylül Ada Elgazi (7) yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşen Eylül Ada Elgazi (7) yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Şenköy köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Eylül Ada Elgazi, dengesini kaybederek bahçede, pekmez kaynatılan kazana düştü. Çığlıklarına koşan yakınlarının fark ettiği Eylül Ada Elgazi, adrese çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

PEKMEZ KAZANINA DÜŞEN EYLÜL ADA YARALANDI
PEKMEZ KAZANINA DÜŞEN EYLÜL ADA YARALANDI
PEKMEZ KAZANINA DÜŞEN EYLÜL ADA YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Murat Kurum Meral Akşener Emine Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Cristiano Balotelli Arda Turan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
PEKMEZ KAZANINA DÜŞEN EYLÜL ADA YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.08.2021 11:57:21. #1.13#

title