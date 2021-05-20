Soylu'nun sabıkalı Erdal Aras'ı MKYK üyesi yaptığını söyleyen Peker, iddiasını paylaştığı fotoğrafla kuvvetlendirdi

Sedat Peker, bugün yayınladığı 6. videosunda, sağ kolu olan sabıkalı Erdal Aras'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından DYP MKYK'sına alındığını ve Sancaktepe Belediye Başkan adayı olarak gösterildiğini iddia etmişti. Peker, bu iddiasını kuvvetlendirmek için Twitter hesabından da Bakan Soylu ile Aras'ın birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Sedat Peker bugün YouTube hesabından altıncı videosunda geçen bir detayla ilgili fotoğraf paylaştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN BAKAN SOYLU'NUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Twitter hesabından eski sağ kolu olduğunu belirttiği Erdal Aras ve Süleyman Soylu'nun fotoğrafını paylaşan Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti dönemine ilişkin gündeme getirdiği iddialara gönderme yaptı.

"BAŞKANLIĞI KAZANMA SEVİNÇLERİ"

Peker fotoğrafı, "Benim eski sağ kolum olan Erdal Aras bey ve süslü sülümanın demokrat parti genel başkanlığı kazanma sevinçleri..." mesajı ile paylaştı.

"BAŞKA SEÇİLİRKEN PARA YOLLADIM"

Sedat Peker, paylaştığı altıncı videonun ilgili bölümünde, Bakan Soylu'nun DYP Genel Başkanlığı'na seçilirken kendisinin 'elemanı' olan sabıkalı Erdal Aras'ı DYP MKYK üyesi yaptığını ve Sancaktepe Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğini iddia etti. Peker, konuşmasında konuyla ilgili, "DYP Genel Başkanlığı'na seçilirken, benim adamım, kardeşim Erdal Aras'ı Sancaktepe belediye başkanı adayı yaptı mükafat olarak, çünkü ben genel başkan seçilirken para yolladım, dağıttı paraları. 14 oyla kazandın, MKYK üyesi yaptın, belediye başkanı adayı yaptın Aras'ı. Erdal baba diyordun, onların tabiriyle adamıma. Bu adam benimle yargılanmış mı, ceza almış mı, daha neyin delilini istiyorsunuz? Herkes seyrediyor" demişti.