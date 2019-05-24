Pekcan: "Esnafımız her zaman ekonomimizin ve sosyal hayatımızın kılcal damarları olmuştur"

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kürsüye çıkması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faik Yılmaz'ın konuşması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'ün konuşması İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programına katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: AA