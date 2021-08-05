Pek Yakında filmi oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi konusu nedir?
Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği 2014 yapımı komedi türündeki Türk filmi Pek Yakında bu akşam Kanal D ekranlarında, saat 20:00'da yayınlanacak. Pek Yakında filmi oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi konusu nedir? Pek Yakında nerede çekildi?
Galası 30 Eylül 2014'te gerçekleştirilen filmin vizyon tarihi 2 Ekim 2014'tür. Film, Türkiye genelinde 2 milyon 187 bin 278 kişi tarafından izlenmiştir. Pek Yakında filmi oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi konusu nedir?
PEK YAKINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Korsan DVD'cilikten kazandığı para gibi, hayatı da en kolayından yakaladığını zanneden Zafer, karısı Arzu'nun ayrılık isteğiyle ilk kez zora düşer. Kocasının illegal serüvenlerinden sıkılıp boşanma kararı alan Arzu, evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerininse üzerini örtmüştür. Dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak isteyen Zafer, yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürütürek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermeye çabalar.
PEK YAKINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Cem Yılmaz - Zafer Yıldız - Beşir
Tülin Özen - Arzu Yıldız
Ozan Güven - Boğaç Boray (Muharrem)
Özkan Uğur - Ejder Abi
Zafer Algöz - Ahben Sonel
Çağlar Çorumlu - Zeki
Ayşen Gruda - Remziye
Hare Sürel - Tuna
Cengiz Bozkurt - Suat
Zerrin Tekindor - Meral
Tuğrul Tülek - İnce
Nurgül Yeşilçay - Hemşire
Ülkü Duru - Cansın
Can Yılmaz - Sabri
Emin Gürsoy - İzzettin
Metin Coşkun - Metin
Bahtiyar Engin - Efektçi Ali
Pelin Ekinci Kaya - Komşu
Ata Berk Mutlu - Cihan
Orçun Iynemli - Orçun
Sarp Akkaya - Sarp
Muhittin Korkmaz - Boğaç Boray'ın asistanı
Ayhan Kahya - Boğaç Boray seslendirmesi
Mazhar Alanson - Cameo
Yılmaz Erdoğan - Cameo
Enis Fosforoğlu - Cameo
Sunay Akın - Cameo