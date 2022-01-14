Pehlivan filmi nerede çekildi? Pehlivan ne zaman çekilmiştir, konusu nedir? Oyuncuları kim?

Pehlivan filmi nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Zeki Ökten üslubunun özellikle seyirciyi gitgide içine alan iç mekân sahnelerinde tümüyle yansıtıldığı "Pehlivan", 80'li yılların ödül rekortmeni filmlerindendir. Pehlivan ne zaman çekilmiştir, konusu nedir? Oyuncuları kim?

PEHLİVAN FİLMİ KONUSU

Bilal (Tarık Akan), karısı, iki çocuğu ve yaşlı babasını geçindirmek için çeşitli işler yapar.Bu arada en büyük umudu Libya'ya işçi olarak gitmektir. Bilal sırasını beklerken o bölgede yaşayan casgır Mestan'ın da teşvikiyle baba mesleği olan pehlivanlıkta şansını denemek ister.Kırkpınar'da şampiyon olup büyük ödülü alırsa durumunun düzeleceğinden, iyi bir pehlivan olarak gelirinin artacağından emindir. Mestan Dayı ve ustası Tevfik'in yardımlarıyla kendisini güreşlere hazırlarlar. Elde ettiği ufak başarılarla cesareti artar.

PEHLİVAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Kırklareli'nin Vize ilçesi ve Edirne Kırkpınar'da gerçekleştirildi. Zaten filmin büyük bölümü Kırklareli'nin Vize ilçesinde çekilirken Kırkpınar bölümü ise Edirne'de çekildi.

Ödülleri

21. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, Tarık Akan

Berlin Film Festivali, Jüri Özel Ödülünü

Kültür Bakanlığı, Sinema Başarı Ödülü

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