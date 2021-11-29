Pegasus, Fas uçuşlarını 13 Aralık'a kadar durdurdu - Haberler
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Pegasus, Fas uçuşlarını 13 Aralık'a kadar durdurdu

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
Pegasus, Fas uçuşlarını 13 Aralık'a kadar durdurdu

Pegasus Hava Yolları, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Fas'a yönelik seferlerini 13 Aralık'a kadar durdurdu.

Pegasus Hava Yolları, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Fas'a yönelik seferlerini 13 Aralık'a kadar durdurdu.

Pegasus Hava Yolları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fas uçuşlarıyla ilgili duyuru. Resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda, 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Fas ile uçuşlarımız karşılıklı olarak 14 günlüğüne durdurulmuştur. Bir sonraki uçuşumuz 13 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecektir." bilgilerine yer verildi.

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AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

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