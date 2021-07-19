Pegasus casus yazılımı: 10'dan fazla ülkedeki yüzlerce gazeteci, siyasi ve aktivistin izlendiği iddia ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Pegasus casus yazılımı: 10'dan fazla ülkedeki yüzlerce gazeteci, siyasi ve aktivistin izlendiği iddia ediliyor

Pegasus casus yazılımı: 10'dan fazla ülkedeki yüzlerce gazeteci, siyasi ve aktivistin izlendiği iddia ediliyor
BBC - Haberler | Dünya

Bir İsrail şirketinin geliştirdiği casus yazılımın, satıldıkları hükümetler tarafından, aralarında aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişiyi izlemek için kullanıldığı iddia ediliyor.

Bir İsrail şirketinin geliştirdiği casus yazılımın, satıldıkları hükümetler tarafından, aralarında aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişiyi izlemek için kullanıldığı bildiriliyor.

İddia, The Washington Post, the Guardian ve Le Monde'in de aralarında olduğu bir grup medya kuruluşu tarafından ortak araştırma ile haberleştirildi.

Veri sızması sonucu başlayan araştırmanın 50 binden fazla cep telefonu numarasını kapsadığı belirtiliyor.

Araştırmaya katılan medya kuruluşlarından The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, küresel olarak hedef alınan gazeteciler arasında, CNN, The New York Times, Al Jazeera, Le Monde, Bloomberg gibi kuruluşlarda çalışan isimler de yer alıyor.

Washington Post gazetesi, 50 ülkeden 1000 numaranın sahiplerinin belirlenebildiğini aktarıyor. Bu listede Arap kraliyet ailelerinin üyeleri ile 65 iş insanı, 85 aktivist, 189 gazeteci ile aralarında devlet başkanlarının da olduğu 600'den fazla siyasi yer alıyor.

Numaraların ait olduğu üzerinde yapılan araştırma, listenin toplam 10 ülke üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Bu ülkeler; Azerbaycan, Bahreyn, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Fas, Ruanda, Meksika Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri…

Suudi Arabistan'ın söz konusu yazılımı, İstanbul'daki konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinde de kullandığı iddia ediliyordu.

Kaşıkçı'nın bir grup arkadaşı, NSO şirketine İsrail ve Kıbrıs'ta dava açmıştı.

Şirket, muhalif isimleri hedef alması noktasında Suudi Arabistan'a yardım etmekle suçlanıyordu.

NSO Group tarafından geliştirilen yazılım, hedef alınan kişinin telefona cevap vermesi halinde dahi yüklenebiliyor.

Hindistan hükümeti reddetmişti

Washington Post gazetesi, listenin haber organizasyonları ile Forbidden Stories isimli Paris merkezli, kar amacı gütmeyen bir gazetecilik oluşumu ve Uluslararası Af Örgütü tarafından paylaşıldığını duyurdu.

Gazete, gerçekte ne kadar kişiye ait telefon üzerinde casusluk yapıldığının bilinmediğini ancak listedeki 15 bin numaranın Meksika'yı kapsadığını bildiriyor.

Listede numarası yer aldığı bildirilen isimler arasında, bir araç yıkama noktasında öldürülen Meksikalı bir serbest gazeteci de yer alıyor. Bu gazetecinin telefonu bulunamamıştı.

Hindistan'da yer alan bir araştırmacı gazetecilik sitesi olan The Wire, numaralardan 300'ünün ülkedeki çeşitli gazetecilere, muhalif siyasetçilere, bilim insanlarına ve aktivistlere ait olduğunu duyurdu.

Hindistan hükümeti 2019 yılında, WhatsApp'ın NSO Group'a dava açması sonrası, ülke vatandaşlarının casus yazılım ile hedef alındığı iddialarını yalanlamıştı.

Firma iddiaları reddediyor

Pegasus yazılımı, sızdığı telefonun tüm özelliklerinin uzaktan kumanda ile kontrol edilmesine olanak sağlıyor.

NSO firması Pazar günü yayımlanan haberler sonrası bir açıklama yaparak, haberlerin "desteksiz teoriler ve yanlış çıkarımlar" içerdiğini savundu ve dava açma tehdidinde bulundu.

NSO firması, Cemal Kaşıkçı cinayetinde bu teknolojinin kullanıldığı iddiasını da yalanladı ve yazılımın yalnızca "incelenmiş ülkelerin güvenlik güçleri ve istihbarat örgütlerine satıldığını" açıklandı.

Şirket, Pegasus adlı yazılımının Avrupa'daki bir stadyuma düzenlenmesi planlanan bir saldırının engellenmesine ve Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun yakalanmasına katkıda bulunduğunu söylüyor.

Pegasus casus yazılımı: 10'dan fazla ülkedeki yüzlerce gazeteci, siyasi ve aktivistin izlendiği iddia ediliyor
BBC
Şiddetli yağışlar dünyayı esir almış durumda! Hindistan'da toprak kayması can aldı: 25 ölü
Şiddetli yağışlar dünyayı esir almış durumda! Hindistan'da toprak kayması can aldı: 25 ölü
İsrail polisinin eşlik ettiği binden fazla fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail polisinin eşlik ettiği binden fazla fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Zeynep Bastık Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Gökhan Gönül Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pegasus casus yazılımı: 10'dan fazla ülkedeki yüzlerce gazeteci, siyasi ve aktivistin izlendiği iddia ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 03:08:50. #1.15#

title