Pedallar sağlıklı yaşam için döndü

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu Belediyesi AKDEM tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle, 60 yaş üstü vatandaşlara bisiklet turu düzenlendi. Vatandaşlar uzun süren pandemi günlerinin stresini Zeytinburnu Sahili'nde bisiklet sürerek attı.

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) yaşlıların yaşadığı olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, fiziksel aktivitelerle hareketliliklerini arttırarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla etkinlik düzenledi. 60 yaş üstü yaşlılar, 20 gönüllü gençle beraber Zeytinburnu Sahili'nde bisiklet turu yaparak keyifli dakikalar geçirdi. Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaşlılarla bir araya gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'da bisiklet turuna katıldı. Başkan Arısoy, yaşlılarla uzun süre muhabbet etti. Ardından canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler.

"Aktif ve sağlıklı yaşlanma onlar için kıymetlidir"

Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi sorumlusu Sultan Çekici, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle bir aradayız. Zeytinburnu Belediye ve Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi olarak dezavantajlı gruplarımızla beraber yani yaşlı, tek başına yaşayan, evden çıkamayan, başkasının bakımına muhtaç olan kişilerle etkinlikler planlamaktayız. Bugünün anlam ve önemi üzerine burada bulunmaktayız. Yaşın ilerlemesiyle birlikte bedensel gerilemeler var. Hareketlerde olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Amacımız yaşlılarımız eve bağımlı değil de toplumun sosyal hayatına kendilerini katarak aktiviteler de bulunarak desteklemek. Çünkü aktif ve sağlıklı yaşlanma onlar için kıymetlidir. Yaşlılık herkesin hayatında kaçınılması mümkün olmayan bir kesimdir. Bu yaşlılığı nasıl geçirdiğimiz önemlidir. Yaşlılarımızla bugün bisiklet turu yaparak onların hareketlerini hızlandırmaktır" dedi.

"Çocuklar gibi eğlendik"

Hayatı boyunca ilk defa bisiklete bindiğini anlatan 65 yaşındaki Hamiyet Kılıç, "Pandemi döneminde hep evdeydik. İlk defa hayatımda bisiklete bindim. Hiç kullanmadım. Memnun olduk, başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çocuklar gibi eğlendik. Başkanımızla beraber sürdük. Önde oydu biz de arkasından devam ettik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL