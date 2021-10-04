2010 yılında mezun öğrencilere yönelik başlatılan P Pedagojik Formasyon, daha sonra aktif öğrencileri kapsayacak şekilde genişletilmişti. Daha sonra tezsiz yüksek lisans formatında yapılan Pedagojik Formasyon eğitimi uygulamadan kaldırılmıştı. Yeni öğretim döneminde tekrar başlatılan Pedagojik Formasyon gündem olurken Pedagojik Formasyon nedir, Pedagojik Formasyon dersleri nelerdir, merak edildi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır. Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar. 05 Nisan 2012 tarihinde alınan karar bu program kaldırılmış, gerekçe olarak ortaya çıkan öğretmen fazlası gösterilmiştir. Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.

Haberler.com - Gündem