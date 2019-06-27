PC Soğutma Sektörünün Kralı Cooler Master, Şimdi de Monitör İşine Girdi

Soğutma çözümleri alanında en iyi markalardan biri olan Cooler Master, bilgisayar pazarı için daha önce birden fazla sektöre ayrılmıştı. Şimdi şirket, iki yeni monitör çıkararak monitör pazarında da isim yapmak istiyor. 30 inç ve 35 inçlik iki farklı modelle piyasaya girecek olan Cooler Master, monitörlerinde VA teknolojisine dayalı 21: 9 orana sahip ekranlarla karşımıza çıkacak. Her iki monitörde de NVIDIA G-Sync desteği ve AMD Freesync 2 desteği sağlayan Adaptive Sync bulunuyor.

GM219-30 isimli 30 inçlik model, 2560x1080 çözünürlüğe sahip ve 200 Hz yenileme hızı sunuyorken GM219-35 isimli 35 inçlik model, 3440x1440 çözünürlüğe sahip ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

2019 yılının sonlarında piyasaya sürülecek olan monitörlerden 30 inçlik modelin 399 dolara satılması beklenirken 35 inçlik modelin ise 999 dolardan piyasaya çıkması bekleniyor.