Pazaryeri'nde geleneksel hayır günleri

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaz aylarında geleneksel hale gelen hayır ve şükür duası bugün ilçeye bağlı 3 köyde yapıldı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyü, Demirköy köyü ve Dülgeroğlu köyünde düzenlenen hayır ve şükür duası vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Pazaryeri ilçesindeki köylerde gerçekleşen hayır ve şükür duası etkinliklerine Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve birçok ilçe dışından gelen misafir katıldı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hayır ve şükür duası etkinlikleri kapsamında yaptığı açıklamada, "İlçemizde geleneksel hale gelen bu hayır günlerinde başta köy muhtarlarımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum Allah dualarımızı kabul etsin hayırlara vesile etsin" dedi.

Dülgeroğlu köyünde bu yıl ilk kez düzenlenen hayır günü ve yaz şenlikleri köyde vatandaşlara bayram havasını yaşattı. Dülgeroğlu köyü muhtarı İdris Turhan yaptığı açıklamada, "Bu yıl köyümüzde ilk kez düzenlediğimiz hayır, şükür duası ve yaz şenliğimize katılan herkese teşekkür ederim inşallah bundan sonraki yıllarda da etkinliğimizi geleneksel hale getireceğiz. Bu etkinliğin hazırlanmasında katkıda bulunan başta Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'e Pazaryeri İlçe Kaymakamımız Oray Güven'e ve bizlere yardımcı olan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA