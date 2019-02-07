Pazaryeri Belediyesi Meclis Toplantısı

Pazaryeri Belediye Meclisinin şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Salonunda, 9 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, zabıta ve itfaiye personelinin fazla çalışma ücretleri, meclis üyelerinin huzur hakkı, imar komisyonundan gelen iki rapor, dini tesis alanının tadilatı gibi konular oy birliğiyle kabul edildi.

2019 yılının şubat ayı toplantısını yaptıklarını ifade eden Yalçın, ilçe yararına olan işlerde birlik ve beraberlik içinde hareket eden meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA