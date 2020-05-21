Pazartesi sendromu ile başa çıkmanın yolları nelerdi? Pazartesi sendromu ile nasıl başa çıkılır? Keyifli bir pazar tatilinden sonra gelen pazartesi canınızı mı sıkıyor? Pazartesi sendromu ile başa çıkmanın yollarını kullanarak pazartesi günleri sizin için sorun olmaktan çıkacak. Peki, Pazartesi sendromu ile nasıl başa çıkılır?Pazartesi sendromu ile başa çıkmanın yolları nelerdi?

UYKUYA DİKKAT

Pazar gecesi güzel bir uyku uyuyarak yeni haftaya ve pazartesiye güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Haftaya yorgun başlamamaya dikkat edin. Uykusuzluk, öfkeye, karamsarlığa ve endişeye yol açmaktadır.

BESLENMEYE DİKKAT

Sağlıklı beslenme fiziksel sağlığınız yanında ruhsal sağlığınızı da etkiler. Meyve sebzelerle vücudunuz için gerekli vitaminleri almak, bol su içmek ve zararlı gıdalardan kaçınmak, sağlıklı beslenme için atacağınız ilk adımlardır.

PROGRAMLI OLUN

yapacağınız işleri belirli bir hiyerarşi içinde yapın. Böylece ne zaman ne yapacağınız bilecek ve işleriniz gözünüzde büyümeyecek.

BİRAZ MEDİTASYON

Pozitif duyguları yakalamak için haftaya başlarken meditasyon yapın.Meditasyon ile ruhunuz ve bedeniniz dinlenecektir. Meditasyon yaparak kendinize zaman ayırmanız pazartesi sendromu için etkili bir stres yönetimi şeklidir.

KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN

Yoğun tempo içinde kendinizi ihmal etmeyin. Kitap okumak, müzik dinlemek, film izlemek, hobilerinize zaman ayırmak, kendiniz için yapabileceğiniz bazı aktivitelerdir.

KÜÇÜK TAVSİYELER

Haftaya enerjik ve moralli başlamak için küçük detaylara önem verin. Sevdiğiniz aksesuar, hafif bir makyaj, sevdiğiniz kıyafet ya da saçınıza yapacağınız fön daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.