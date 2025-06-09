Pazartesi hangi diziler var? 9 Haziran Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazartesi hangi diziler var? 9 Haziran Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
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Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 9 Haziran 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri! İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 9 Haziran 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesiakşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 HAZİRAN

15.15 Teşkilat

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 3'te 3

22.35 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban"

01.40 3'te 3

03.45 Kasaba Doktoru

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