Pazartesi hangi diziler var? 8 Eylül Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: dizi yok

NOW TV: Şevkat Yerimdar

Star TV: Çarpıntı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL

15:15 Teşkilat

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "On Üç Yaşam"

02:00 Seksenler