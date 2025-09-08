Pazartesi hangi diziler var? 8 Eylül Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!
PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Aile Saadeti
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: dizi yok
NOW TV: Şevkat Yerimdar
Star TV: Çarpıntı
TRT 1 YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL
15:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "On Üç Yaşam"
02:00 Seksenler