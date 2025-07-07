Pazartesi hangi diziler var? 7 Temmuz Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!
Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Aile Saadeti
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: dizi yok
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 TEMMUZ
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema "Kaya"
22:45 – Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
01:15 – Kim Gitsin?
02:25 - Seksenler
03:20 – Teşkilat