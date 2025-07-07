Pazartesi hangi diziler var? 7 Temmuz Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazartesi akşamı hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 TEMMUZ

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Yabancı Sinema "Kaya"

22:45 – Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

01:15 – Kim Gitsin?

02:25 - Seksenler

03:20 – Teşkilat