Pazartesi hangi diziler var? 22 Eylül Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 22 Eylül 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!

Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: Aşk ve Gözyaşı

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: Veliaht

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: Çarpıntı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 EYLÜL

14:40 Teşkilat

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

01:50 Seksenler

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
