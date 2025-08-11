Pazartesi hangi diziler var? 11 Ağustos Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Şevkat Yerimdar

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 AĞUSTOS

17:45 - Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Yabancı Sinema "Karanlık Zihinler"

22:20 - Gönül Dağı

01:20 - Leyla İle Mecnun

03:55 - Seksenler

05:00 - Kim Gitsin?

