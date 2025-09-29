Pazartesi günü hangi diziler var? 29 Eylül Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? Pazartesi günü dizileri!
PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Cennetin Çocukları
ATV: -
Kanal D: Uzak Şehir
Show TV: Veliaht
NOW TV: Kıskanmak
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 EYLÜL
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
02:10 Seksenler