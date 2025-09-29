Pazartesi günü hangi diziler var? 29 Eylül Pazartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2025? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: -

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: Veliaht

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 EYLÜL

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

02:10 Seksenler